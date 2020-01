Il disastroso primato di Gattuso: 4 sconfitte in 5 gare, l'ultimo fu Zeman nel 2000

Un Gattuso che non ha cominciato al meglio la sua avventura al Napoli. Una sola vittoria nelle ulltime cinque partite di campionato: un rendimento assolutamento negativo per l'allenatore degli azzurri, che difficilmente si è visto in casa Napoli negli ultimi anni. Per ritrovare un avvio cosi negativo - come riporta OptaPaolo - bisogna tornare al 2000, ad inanellare questo filosso di risultati fu Zdenek Zeman.