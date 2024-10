Prima pagina Il Mattino: "Conte, contro il Lecce per la fuga in vetta"

vedi letture

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina e all'interno alla sfida di oggi al Maradona tra Napoli e Lecce: "Conte, contro il Lecce per la fuga in vetta". In apertura le indagini per lo scontro a fuoco tra bande nemiche al rione Sanità: "Napoli, Emanuele ucciso tra la faida tra babygang". Di seguito la prima pagina integrale.