Prima pagina Il Mattino: "Conte, entusiasmo scudetto"

"La carica dell'allenatore si è rivelata decisiva contro l'Empoli".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dà spazio in prima pagina al Napoli in corsa per lo scudetto: "Conte, entusiasmo scudetto. La carica dell'allenatore si è rivelata decisiva contro l'Empoli". In taglio alto spazio a Renzo Arbore, premiato oggi al Conservatorio di Napoli: "Io paladino di CantaNapoli, orgoglioso di ricevere un premio". Di seguito la prima pagina integrale.