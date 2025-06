Prima pagina Il Mattino: "Dal Trentino all'Abruzzo, il doppio ritiro vale 20mln"

Ciclone ADL: "Non vendo il Napoli neanche per due miliardi e mezzo", titola in taglio alto il quotidiano partenopeo Il Mattino raccontando della conferenza stampa di ieri di presentazione dei ritiri estivi. In evidenza anche il passaggio sui 300mln di euro di investimenti pronti per quest'estate. Sempre in taglio alto il business dei ritiri: "Dal trentino all'abruzzo, il doppio ritiro vale 20mln di euro". Di seguito la prima pagina integrale