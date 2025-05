Il Napoli col Genoa per il tricolore, ma anche due record: clean sheet totali e consecutivi!

Gli ultimi tre passi per il tricolore, ma anche per provare a scrivere diversi record di squadra. Molti di questi difensivi grazie all'impostazione e la filosofia trasmessa da Antonio Conte. Il Napoli ha vinto le ultime quattro partite di campionato senza subire gol e potrebbe mettere in fila cinque successi consecutivi con annesso ‘clean sheet’ per la prima volta nella sua storia in Serie A (quattro anche nel 2023, 1990 e 1934), come riferisce Opta.

Non solo. Il Napoli è la squadra che nei cinque maggiori campionati europei 2024/25 ha subito meno gol (25) e ha collezionato più ‘clean sheet’ (17); soltanto due volte, i partenopei hanno tenuto la porta inviolata per più partite in Serie A al termine di un torneo a 20 squadre: nel 2022/23 (18) e nel 2017/18 (19). C'è la possibilità di fare la storia anche in queste statistiche.