Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Colpo Napoli, arriva Lang. Ora Nunez"

"Voglio solo la Juve". Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che si concentra sul mercato della Juventus e sulle intenzioni di Jonathan David. L'attaccante è svincolato dopo la fine dell'esperienza al Lille e avrebbe dato priorità al progetto bianconero. Uno dei nodi principali, che sta ancora frenando la trattativa, riguarda proprio le commissioni chieste dall'entourage del calciatore.

NAPOLI - In prima pagina c'è spazio anche per il Napoli, che dopo il colpo De Bruyne continua a lavorare al meglio sul mercato. Gli azzurri infatti hanno chiuso l'affare Noa Lang, esterno del PSV accostato anche al Milan in passato. Non mancano le altre mosse in attacco, dove la formazione di Antonio Conte non ha ancora mollato la presa per Darwin Nunez.