Prima pagina Tuttosport: "Napoli, arriva anche Lang"

In occasione della prima pagina di oggi di Tuttosport, viene scelto questo come titolo principale: "David affondo Juve". Bianconeri in pole per l'attaccante: accordo sull'ingaggio col bomber a parametro zero, da sciogliere il nodo commissioni. Sancho, altri contatti. Intesa vicina col Nottingham per Weah, che però prende tempo. Costa: "Contro il City per volare".

Spazio anche all'altra metà di Torino, con questo titolo in taglio basso: "Tchatchoua e Montipò, asse caldo col Verona". Il Toro intensifica la trattativa: prosegue il pressing per l'esterno, dialogo aperto per il portiere. Richieste alte per Turati e Caprile, mentre Ricci è il piano B di Inter e Milan. "Napoli, arriva anche Lang" si legge in basso.