Prima pagina Il Napoli non chiude, la Juve ci prova. Tuttosport: "Scatto per David"

In occasione della prima pagina di oggi, questo è il titolo principale per quanto riguarda Tuttosport: "Finisce un'Inter: ora Cesc con Paz?". Inzaghi saluta dopo 4 anni: va in Arabia. Simone con l'Al-Hilal firmerà un biennale da oltre 25 milioni a stagione: debutto al Mondiale per Club contro il Real il 18 giugno. Può seguirlo Acerbi. Marotta ora cerca l'intesa con il Como per Fabregas, che può "attirare" il talento argentino. Da Chivu a De Zerbi a Vieira: i piani B.

Si parla del mercato bianconero in taglio alto, con il quotidiano torinese che titola così: "David, scatto Juve". Accelerata per il bomber del Lille: Comolli lo conosce bene. Con Vlahovic in partenza, il nuovo management è chiamato a ricostruire l'attacco: restano in ballo anche Retegui, Ramos e Gyokeres, mentre si lavora con il Psg per rinnovare il prestito di Kolo Muani. Occhi su Antony e Sancho, rientrati al Manchester United. Sollievo Locatelli.