Prima pagina Il Roma: "Napoli in emergenza in casa del Milan"

"Napoli in emergenza in casa del Milan", scrive così in prima pagina il quotidiano Il Roma nell'edizione odierna, parlando dei tanti infortuni accusati dagli azzurri nel reparto difensivo, con il match a San Siro previsto questa sera. Il sommario: "Non solo Buongiorno e Rrahmani, out anche Spinazzola e Olivera. E Meret non è al top". Di seguito la prima pagina integrale.