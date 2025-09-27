Non solo Rrahmani, Sky: out anche Spinazzola e Olivera! A Milano un possibile esordio

Nel corso della conferenza stampa di vigilia di Milan-Napoli, Antonio Conte aveva annunciato alcune defezioni oltre a quella di Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani. Altri due indisponibili, infatti, si aggiungono alla lista dei giocatori che salteranno il big match contro i rossoneri. Si tratta di Leonardo Spinazzola e Mathias Olivera, riferisce Sky Sport.

Prende quota dunque l'esordio dal primo minuto sulla sinistra del nuovo acquisto Miguel Gutierrez. L'ex Girona dovrebbe completare il reparto difensivo composto da Di Lorenzo a destra e dalla coppia centrale Beukema-Juan Jesus. Meret confermato tra i pali. Nessun cambio invece a centrocampo e in attacco con i Fab Four Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne; Politano a destra e Hojlund centravanti.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte