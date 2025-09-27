Il Napoli è una macchina da trasferta: con Conte record d'imbattibilità in Serie A
Che numeri fuori casa per il Napoli di Antonio Conte. La squadra partenopea ha perso solo due delle 21 trasferte di Serie A (12V 7N) con Conte alla guida – un record per il minor numero di sconfitte esterne tra le squadre presenti nello scorso e nell'attuale campionato di Serie A. Inoltre ha collezionato 11 clean sheet fuori casa nel periodo, meno solo dell'Atalanta (12).
Sugli incroci in panchina: Antonio Conte è rimasto imbattuto in sette delle nove sfide da allenatore contro Massimiliano Allegri in tutte le competizioni, vincendo ciascuna delle ultime tre; i due tecnici torneranno ad affrontarsi per la prima volta a distanza di 11 anni e 357 giorni dall'ultimo incrocio (3-2 per Antonio Conte in Serie A, il 6 ottobre 2013), riferisce Opta.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Milan
|Napoli
