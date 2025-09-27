Ufficiale Non solo Buongiorno, out anche Rrahmani: Conte annuncia un nuovo stop

Non solo Alessandro Buongiorno, out per un problema muscolare. Per la sfida contro il Milan, in programma domani sera a San Siro, Antonio Conte dovrà fare a meno anche di Amir Rrahmani. Per il kosovaro, che era in panchina contro il Pisa, evidentemente un nuovo contrattempo fisico visto che il tecnico del Napoli ha annunciato in conferenza stampa il suo forfait:

"Buongiorno e Rrahmani? Non è stata una settimana fortunata, non sono presenti, abbiamo avuto anche qualche altro problema, ma come sapete i problemi in un anno arrivano, spesso arrivano pure insieme, ma dobbiamo essere bravi a trovare la soluzione ed a cercare di fare il meglio", le dichiarazioni del tecnico del Napoli.