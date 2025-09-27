Politano vuole colpire di nuovo: il Milan è la sua vittima preferita, i numeri

Non solo l'equilibratore della squadra. Matteo Politano è tornato ad incidere molto offensivamente, con il Napoli che spinge in ampiezza quasi esclusivamente a destra, ed ha ritrovato anche la nazionale. L'attaccante del Napoli è pronto a trascinare i suoi anche a Milano e proprio i rossoneri sono la sua vittima preferita.

Il Milan è la squadra alla quale Matteo Politano ha rifilato più gol in Serie A: sei, compreso l'ultimo messo a segno nella competizione, a marzo, nel match di ritorno dello scorso campionato; di queste sei reti, quattro sono arrivate proprio al Meazza: due con la maglia del Sassuolo e due con quella del Napoli, riferisce Opta.