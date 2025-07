Il sesto rinforzo, l'assalto al settimo e il test vinto col Catanzaro: cos'è accaduto questo sabato

Oggi si chiude il ritiro di Dimaro e la prima parte della (durissima) preparazione estiva di Antonio Conte. Ultimo allenamento in mattinata e poi appuntamento a Castel di Sangro da mercoledì 30 (fino al 14 agosto) per il secondo ritiro. In Abruzzo i volti nuovi diventeranno sei perché si unirà al gruppo anche Vanja Milinkovic-Savic, da ieri ufficialmente il nuovo portiere del Napoli in prestito con obbligo di riscatto per 21,5mln di euro (dilazionati in quattro annualità). Il Napoli conta al più presto di garantire a Conte anche altri rinforzi per portare a nove complessivamente gli acquisti e definire così la campagna acquisti: l'obiettivo è in primis un altro esterno offensivo per completare il pacchetto avanzato, un laterale destro e - seppur con più calma - un sesto centrocampista in vista anche della Coppa d'Africa di Anguissa.

Ultimo assalto a Ndoye

E' da sempre l'obiettivo numero uno per completare la batteria di esterni offensivi. Il Napoli è arrivato a toccare quota 40mln di euro, seppur con un prestito con obbligo di riscatto ed un'aggiunta di bonus, ma per il Bologna non basta. Nelle prossime ore il club partenopeo dovrebbe presentare l'ultimo rilancio, migliorando la proposta e forse anche cedendo alla richiesta di una minima percentuale sulla futura rivendita. Un modo anche per evitare l'inserimento del Nottingham. Poi, dentro o fuori: senza l'ok tutto sulle alternative con i nomi di Sterling, in uscita dal Chelsea, e Grealish, pronto a lasciare il City, con l'ostacolo in questi casi rappresentato invece dall'ingaggio più che dal cartellino o dalla formula.

L'ultimo test

Intanto il Napoli saluta la Val di Sole con la vittoria per 2-1 sul Catanzaro, mostrando segnali di crescita - soprattutto fisica ma anche nei movimenti di squadra - rispetto al ko con l'Arezzo. Soprattutto nel primo tempo, nonostante le assenze di tanti elementi chiave (su tutti Buongiorno, Politano, McTominay ed anche Lukaku entrato nella ripresa) s'è visto un Napoli con le idee chiare e con le gambe più reattive. Col passare dei giorni i carichi di lavoro dovrebbero essere meno pesanti, man mano smaltire la fatica, ed a Castel di Sangro sono in programma altri tre test, stavolta internazionali contro Brest, Girona ed Olympiacos, in cui passare prevalentemente all'aspetto tattico e dell'inserimento dei nuovi.