Prima pagina Corriere dello Sport in taglio alto: "Ndoye, si decide"

vedi letture

"Ndoye, si decide". E' questo il titolo del Corriere dello Sport dedicato al Napoli in prima pagina. Settimana fondamentale per lo svizzero, si legge ancora in taglio alto: il Nottignham non ha l'accordo col Bologna. Il club di De Laurentiis riflette su Sterling e Greaslish come alternative.

Successo rotondo del Milan che prosegue nella sua tournée. La formazione di Massimiliano Allegri ha piegato 4-2 il Liverpool al termine di una buona gara. Soddisfatto il tecnico rossonero per le prestazione dei suoi. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Più Allegri e si vede".