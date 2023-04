Incredibile a Varese, ultrà vietano festa Scudetto: "Non gradiamo festeggiamenti di altre squadre, specie del Napoli"

Anche nelle altre città di Italia (e non solo) i tifosi del Napoli sono pronti a scendere in strada per festeggiare il tanto agognato Scudetto.

Anche nelle altre città di Italia (e non solo) i tifosi del Napoli sono pronti a scendere in strada per festeggiare il tanto agognato Scudetto. Ha dell'incredibile, però, quanto potrebbe accadere a Varese, dove addirittura gli ultras vorrebbero vietare i festeggiamenti. Di seguito il comunicato diramato dai gruppi organizzati del Varese: "Varese tifa Varese. Festeggiamenti di altre squadre nella nostra città non sono graditi. In particolar modo quelli del Napoli".