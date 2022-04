Incredibile Bayern Monaco, 12 in campo col Friburgo: "Entrato Sule, non è uscito nessuno!"

Ci sono stati attimi di confusione nei minuti finali della gara tra Friburgo e Bayern Monaco, interrotta per qualche istante dal direttore di gara

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci sono stati attimi di confusione nei minuti finali della gara tra Friburgo e Bayern Monaco, interrotta per qualche istante dal direttore di gara perché i bavaresi si sono ritrovati a giocare con 12 uomini in seguito ad un errore avvenuto al momento delle sostituzioni. Uno dei primi ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato il difensore centrale dei padroni di casa Nico Schlotterbeck, che ai microfoni di Sky Deutschland ha spiegato: "Ho notato che Sule è entrato in campo ma nessuno è uscito, dunque ho subito contato i giocatori del Bayern Monaco e poi ho avvisato l'arbitro. Penso che se non avessi segnalato la cosa, Dingert non si sarebbe mai accorto della situazione".