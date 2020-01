Insigne interrotto durante l'intervista alla Rai, Varriale contrariato: "Difficoltà con i regolamenti..."

Episodio grottesco e che di sicuro farà discutere quello accaduto di fronte alla telecamere di Rai Sport e che vede propri il Napoli protagonista. Ai microfoni de '90' minuto', condotto dal giornalista Enrico Varriale, Lorenzo Insigne è stato intercettato proprio dall'emittente pubblica per un'intervista pre partita. Dopo pochi secondi, però, il capitano del Napoli è stato improvvisamente interrotto da Guido Baldari, addetto stampa del club azzurro, che ha deciso di richiamare lo stesso Insigne una volta resosi conto che l'intervista era in diretta e non registrata. Una gaffe che è stata commentata cosi dallo stesso Varriale: "Va bene, stacchiamo un attimo, dopo chiariremo con il Napoli che l'abbiamo fatto con tutte le squadre italiane questa cosa. Evidentemente c'è qualche difficoltà nell'applicazione e nell'interpretazione dei regolamenti da parte della società".