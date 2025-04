Ipswich quasi retrocesso, niente obbligo di riscatto per Cajuste: lo svedese tornerà a Napoli

Colpo salvezza del Wolverhampton che batte l'Ipswich Town e di fatto si allontana definitivamente, o quasi, dalla zona rossa. Ma il 2-1 condanna i Tractor Boys, ora a -12 proprio dai Wolves e dunque ad un passo dalla retrocessione.

L’Ipswich Town non sarà così costretto a riscattare Jens Cajuste, che viaggia così verso il ritorno a Napoli. Ricordiamo che il centrocampista svedese, arrivato la scorsa estate in prestito dal Napoli per 1,5 milioni di euro, aveva un riscatto obbligatorio fissato a 12 milioni in caso di permanenza in Premier.