Italia avanti 1-0 contro Moldova dopo 45', Raspadori la sblocca con un super gol

All'ultima di Luciano Spalletti da commissario tecnico, l'Italia è avanti 1-0 contro la Moldova dopo i primi 45 minuti, gara valida per la qualificazione ai Mondiali. Non un bel primo tempo, con anche una rete annullata agli avversari in avvio per fuorigioco e un tiro salvato da Dimarco sulla linea, ma alla fine a decidere sin qui è il gol di Giacomo Raspadori. Su un cross respinto, l'attaccante del Napoli si coordina perfettamente al volo e libera un tiro potentissimo, imprendibile per il portiere.