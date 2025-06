Ultim'ora Italia, Gattuso a un passo dal ruolo di ct: nello staff Buffon e Bonucci

È Rino Gattuso il grande favorito per diventare il nuovo commissario tecnico dell'Italia. E dopo le chiacchiere a vari livelli degli ultimi giorni, ora è in programma un colloquio faccia a faccia con Gabriele Gravina. Un appuntamento in cui il presidente della Figc esporrà il suo progetto per rilanciare la Nazionale. Oltre alla conferma di Gigi Buffon, entrerà a far parte dello staff dell'Italia almeno un altro ex calciatore, con Bonucci in vantaggio su Barzagli in cima alla lista di Gravina.

Si ragiona anche su un ruolo per Cesare Prandelli, l'ultimo a sedersi sulla panchina della nostra Nazionale nella fase finale di un Mondiale, nel 2014. Il discorso con lui sta andando avanti per un ruolo di coordinamento dei vivai dei vari club italiani. Una figura chiave per andare alla ricerca del talento e seguirlo nelle varie fasi della sua crescita. Lo riporta la redazione di Sky Sport.