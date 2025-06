Italia, seduta pomeridiana a Coverciano: ancora out Di Lorenzo, differenziato per Gatti

Si sta allenando a Coverciano la Nazionale italiana a Coverciano. Nel quarto giorno di ritiro la squadra ha dato il via alla seduta col consueto torello. Presenti solo 23 giocatori: assenti Federico Gatti e Giovanni Di Lorenzo con quest'ultimo che quest'oggi - in conferenza stampa - aveva anticipato del lavoro differenziato che avrebbe portato avanti nella giornata di oggi dopo averlo già svolto ieri.

Scelta ponderata anche il differenziato per Federico Gatti dopo essersi regolarmente allenato col gruppo negli ultimi giorni. Da quanto trapelato nessun nuovo intoppo per il centrale della Juventus che deve essere ricondizionato dopo esser stato assente per un paio di mesi a causa di una frattura del perone. Gatti nel finale di stagione è tornato in campo solo per una manciata di minuti, nelle sfide contro Lazio e Venezia. A riportarlo è Tuttomercatoweb.

Di seguito la lista dei 25 convocati per Norvegia-Italia

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Hellas Verona), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Federico Gatti (Juventus), Luca Ranieri (Fiorentina), Destiny Udogie (Tottenham), Davide Zappacosta (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).