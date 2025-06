Italia, tegola per Spalletti: Kean ko lascia il ritiro della Nazionale

Nuova tegola per l'Italia di Luciano Spalletti in vista delle prossime delicatissime partite di qualificazione al Mondiale contro Norvegia (domani sera) e Moldavia (lunedì 9 giugno). Il gruppo azzurro deve infatti rinunciare anche a Moise Kean, centravanti di proprietà della Fiorentina che ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra durante l'allenamento di ieri. Il giocatore ha già lasciato il ritiro dell'Italia per rientrare in viola e sottoporsi agli accertamenti strumentali del caso.

