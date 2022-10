Kvaratskhelia show con l’Ajax: il 69% degli utenti di TN lo elegge migliore in campo

Altro giro, altra corsa. O meglio, altra super-partita di Khvicha Kvaratskhelia.

Altro giro, altra corsa. O meglio, altra super-partita di Khvicha Kvaratskhelia. Ieri il georgiano ha disputato l’ennesima prestazione strepitosa contro l’Ajax: un assist, un gol, dribbling e tante giocate che gli sono valse il premio di Player of the Match. Gli utenti di Tuttonapoli, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione, lo hanno eletto come MVP della sfida contro i lancieri. Il classe 2001 è stato scelto dal 69% come migliore in campo. Al secondo posto Lobotka con il 14%. Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net. (Qui per votare).