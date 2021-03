L'attaccante che a Sarri piace più di Osimhen

Si inizia a fantasticare sul ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli. Una indiscrezione che trova conferme anche tra gli operatori di mercato. Ciro Venerato, ad esempio, parlando a Kiss Kiss Napoli ha detto: "La volontà di tornare a Napoli di Sarri c'è tutta, ma bisogna fare presto". Ha anche aggiunto: "Osimhen gli piacerebbe? Bisognerebbe lavorarci. Forse gli piace più Lozano". Osimhen, per caratteristiche, non è un palleggiatore o una punta che fraseggiando aiuto lo sviluppo del gioco, da qui il senso della domanda. Una cosa è certa: con un attaccante simile, Sarri potrebbe divertirsi. Ma è chiaro che, oggi, uno come Lozano sembra più pronto. Comunque, entrambi fanno parte del Napoli e rappresentano il futuro del reparto offensivo. A prescindere dal nome del nuovo allenatore.