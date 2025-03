Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Mancini verso la panchina della Juve"

"Mancini-Juve sì" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Importanti novità sul futuro della panchina della Juventus con Thiago Motta verso l'addio dopo il Genoa. L'ex commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini avrebbe aperto a un contratto di 4 mesi con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. La principale alternativa bianconera al Mancio rimane sempre l'ex difensore bianconero, ex tecnico fra le altre di Verona e Lazio, Igor Tudor.

Nazionale - "Mondiale a tutti i costi": l'Italia domani a Dortmund per il ritorno dei quarti di finale di Nations League contro la Germania. Si riparte dalla sconfitta per 2-1 a San Siro all'andata. La nazionale di Spalletti proverà a ribaltare il risultato. Gli errori di San Siro, il pericolo Haaland in vista delle qualificazioni alla kermesse.

L'intervista - "Italiano: 'Mi davano del matto, ora Bologna sogna con me'", intervista al tecnico del Bologna che sta volando in classifica e sogna la seconda qualificazione consecutiva alla Champions League. Le parole del tecnico che in estate ha lasciato la Fiorentina per firmare con i rossoblù.