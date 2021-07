La notizia ufficiale su Mertens rende (quasi) incedibile un vecchio esubero

La notizia su Dries Mertens è da considerare ufficiale, perché arriva direttamente dal medico sociale Raffaele Canonico: "Ci aspettiamo torni in campo a fine settembre". Ossia, quando il campionato sarà cominciato già da un mese e mezzo e saremo al via anche dell'Europa League. Il lungo stop del belga rende incedibile un altro azzurro, Adam Ounas, che in questi giorni a Dimaro viene spesso provato da seconda punta alle spalle di Victor Osimhen.

NON PIU' SUL MERCATO? - Prima era un esubero, ora a livello numerico potrebbe diventare importante. Lozano (quando rientrerà), Politano, Zielinski, Elmas, Osimhen, Petagna e, a questo punto, Ounas: sarà questa, con Mertens da ottobre, la batteria offensiva di Luciano Spalletti.