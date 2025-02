La Panini apre anche al calcio femminile, ecco il primo album in rosa. Gravina: "Storico"

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - "Una giornata storica". Il primo album delle figurine al femminile segna un prima e un dopo: nel giorno della presentazione della nuova collezione Panini "Calciatrici 2024-2025", un inedito cartaceo dedicato alla Serie A donne, il presidente della Figc Gabriele Gravina guarda alla novità come a un grande evento. L'album si compone di 322 figurine da raccogliere in 48 pagine con la copertina che rappresenta le dieci squadre professionistiche con una calciatrice per ogni team. "La Federazione tiene a tutto il movimento e allo sviluppo di quello femminile, lo abbiamo fatto con grandi investimenti e con una progettualità votata al sancire un principio di civiltà nel nostro paese. Ma dobbiamo ringraziare Panini perché il movimento ha bisogno anche di un percorso di riconoscibilità che avviene attraverso progetti così", ha aggiunto Gravina.

Entusiasta anche la presidente della Divisione della Serie A Femminile, Federica Cappelletti: "Dopo 64 edizioni averne finalmente uno dedicato alle calciatrici è un'emozione grande. Questa è la dimostrazione che il calcio femminile sta crescendo molto e sta diventando sempre più importante". Un fatto "epocale", invece, lo ha definito Gianluigi Buffon, capo delegazione della nazionale italiana. "Le ragazze devono essere orgogliose - ha proseguito il campione del mondo del 2006 -. Con il loro modo di sognare e lottare sono arrivate ad avere anche questa soddisfazione. Per loro è un riconoscimento meritato".

Presente anche Alex Bertani, direttore del mercato Italia di Panini che si dice "orgoglioso" di un album "frutto di un grande lavoro di squadra tra tutte le parti coinvolte". Cappelletti e Gravina hanno poi simbolicamente incollato la prima figurina della storia della collezione all'interno dell'album nel quale si trovano anche le pagine dedicate alla Serie B e alla Nazionale, che nel prossimo mese di luglio disputerà la fase finale dell'Europeo in Svizzera. "E lì vorremo fare un torneo da protagonisti", ha giurato il ct dell'Italia femminile, Andrea Soncin. In occasione della 18ª giornata di Serie A Femminile di domenica 9 febbraio 2025 e delle semifinali di Coppa Italia Femminile, inoltre, Panini Calciatrici 2024-2025 verrà distribuito gratuitamente al pubblico negli stadi che ospiteranno le partite. (ANSA).