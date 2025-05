Ufficiale Napoli-Genoa, divieto di vendita dei biglietti ai liguri e annullamento dei titoli già emessi

Il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per Napoli-Genoa ai tifosi residenti in Liguria, annullando contestualmente i tagliandi già acquistati nei giorni scorsi. La decisione, presa su indicazione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive e su parere della Questura, è motivata dal rischio di disordini.

Il match, in programma domenica 11 maggio alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona, si giocherà quindi davanti a un pubblico interamente partenopeo, pronto a spingere il Napoli verso un possibile traguardo storico: la conquista del quarto scudetto. Le modalità di rimborso per i tifosi genoani saranno comunicate a breve.