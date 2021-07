“Nessuno è incedibile dinanzi a proposte appropriate”. Questa una delle dichiarazioni più interessanti di Aurelio De Laurentiis nel corso della conferenza stampa romana di mercoledì scorso. Il numero uno azzurro, ha annunciato come si svilupperà la campagna estiva di calciomercato. La crisi economica generata dal Covid-19 e il mancato ingresso in Champions per il secondo anno di fila, imporranno un mercato parsimonioso.

CAMBIO DI ROTTA - La parola chiave detta da De Laurentiis è: “appropriata”. Il Napoli, dunque, accetterà proposte congrue per cercare di abbassare il monte ingaggi. La differenza sostanziale rispetto alle ultime sessioni di calciomercato, sta nel fatto che il patron azzurro, prima, fosse disposto a mettersi al tavolo solo dinanzi ad offerte irrinunciabili. Quest’anno non sarà così. Tutti necessari, nessuno indispensabile. Sembra essere questo il diktat societario per cercare di abbassare i costi, ma mantenendo competitiva la rosa, con l’obiettivo chiaro del ritorno in Champions.