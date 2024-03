La Polonia è l'ultima a volare in Germania, Galles ko ai rigori: anche Zielinski a Euro 2024

Festeggia anche l'azzurro Piotr Zielinski, in campo fino al 100', sostituito da Szymanski.

La Polonia è l'ultima nazionale a staccare il pass per Euro 2024. Nello spareggio contro il Galles, i polacchi dopo aver pareggiato 0-0 alla fine dei tempi supplementari, hanno la meglio dei britannici 5-4 dopo i calci di rigore. Gallesi in dieci per l'espulsione di Mepham all'ultimo minuto dei supplementari. Decisivo per i polacchi il portiere Szczesny, che para il decimo rigore a James mentre in precedenza avevano segnato tutti i designati al tiro dei calci dal dischetto. Festeggia anche l'azzurro Piotr Zielinski, in campo fino al 100', sostituito da Szymanski.