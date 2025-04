Prima pagina La prima speciale del Corriere dello Sport: “Tanto Papa”

“Tanto Papa”. Questa l’apertura dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio. Con la scomparsa di Papa Francesco, all’età di 88 anni, la Lega calcio ha deciso di rimandare tutte le partite in programma, dalla Serie A fino alla Primavera. Non si sono giocate Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus, che verranno tutte recuperate mercoledì 23 alle ore 18:30.

La morte di Bergoglio ha scatenato tantissime reazioni sui social, col cordoglio di diverse figure di spicco del mondo del calcio e delle varie squadre, tra cui ovviamente il San Lorenzo, club di cui Bergoglio era un acceso tifoso: “Cuervo da bambino e da uomo. Cuervo come sacerdote e come cardinale. Cuervo anche come Papa. Ha sempre trasmesso la sua passione per il Ciclon: quando andava al Vecchio Gasometro per guardare la squadra del '46, quando cresimava Angelito Correa nella cappella della Ciudad Deportiva, quando riceveva le visite azulgrana in Vaticano sempre con grande felicità. Socio n° 88235. Da Jorge Mario Bergoglio a Francesco, c'è stato qualcosa che non è mai cambiato: il suo amore per il Ciclon" il commento della società argentina.