Ufficiale La sblocca con una super giocata: David Neres è l'MVP di Fiorentina-Napoli

David Neres si aggiudica il premio Panini Player of the match di Fiorentina-Napoli. L'attaccante brasiliano, che sblocca il match con una giocata fantastica in area di rigore, è il migliore in campo per la Lega Serie A .