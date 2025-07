Ufficiale La SSC Napoli annuncia Milinkovic-Savic: novità sulla formula dell'affare

vedi letture

La SSC Napoli ha annunciato Vanja Milinkovic-Savic, il nuovo portiere che affiancherà nel ruolo Alex Meret. Il gigante serbo, alto 202 centimetri, arriva dal Torino con la formula del prestito con obbligo di riscatto: il giocatore classe 1997 ha firmato un contratto che lo legherà al club campione d'Italia per i prossimi cinque anni.

Di seguito il comunicato del club azzurro: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito in prestito con obbligo di riscatto le prestazioni sportive del calciatore Vanja Milinkovic-Savic dal Torino F.C. Nato il 20 febbraio 1997, l'estremo difensore serbo ha giocato 146 partite in Serie A, con quarantacinque Clean sheets. 15 le partite giocate in Coppa Italia, mantenendo per otto volte la porta inviolata.Vanta 19 presenze con la Serbia, facendo il suo esordio con la nazionale maggiore l'11 novembre 2021 in un'amichevole contro il Qatar, vinta dalla Serbia per 4-0. Benvenuto, Vanja!".