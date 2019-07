LIVE - ADL: "I calendari andrebbero armonizzati, mercato dal 1° giugno al 10 agosto"

14.45 - Amici di Tuttonapoli, benvenuti alla diretta testuale dell'intervento di Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli. L'intervento del patron all'emittente ufficiale è atteso alle ore 15.

15.02 - Prima domanda di Paolo Condò: "La Fifa dovrebbe armonizzare i calendari internazionali. Coppa d'Africa e Copa America dovrebbero finire prima. La finestra di mercato non dovrebbe finire prima così da avere la rosa competa ad inizio campionato?"

"Alla Fifa e alla Uefa non interessano i campionati nazionali, pensano solo ai loro interessi da burocrati quali sono. Non capisco perchè, visto che la maggior parte dei campionati finiscono a fine maggio, le competizioni internazionali devono iniziare così tardi penalizzando così gli allenatori che tra i tornei e le ferie possono lavorare con alcuni calciatori solo poco prima del campionato. Il mercato dovrebbe iniziare dopo la fine del campionato. È inutile inizare il primo luglio quando tutti trattano già prima. Ma chi sono questi geni che inventano queste stupidaggini? È più corretto ridurre il mercato perchè i campionati iniziano già con dei mal di pancia. Il mercato andrebbe aperto dal 1° giugno al 10 agosto. Bisognerebbe armonizzare i calendari. In estate in tanti fanno i tornei estivi internazionali perchè conviene a tutti, ma i campionati europei dovrebbero partire insieme".