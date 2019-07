LIVE - Dimaro, Day 3: seduta mattutina, il gruppo inizia in palestra

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

10.30 - Leggera corsa e lavoro aerobico sulla pista alle spalle del campo

10.20 - Viene sistemato in campo il 'birroccio', di cui vi abbiamo parlato in un focus (clicca qui)

10.10 - Entra in campo anche Roberto Inglese: da capire se proseguirà il lavoro personalizzato o si aggregherà in gruppo

10.00 - Cambio look per Tonelli che, così come Gaetano, sfoggia un biondo platino

9.55 - Tutto il gruppo si porta in palestra per un inizio con esercizi su forza ed equilibrio.

9.35 - I primi azzurri raggiungono la palestra.

Amici di Tuttonapoli.net, buongiorno da Dimaro e benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento mattutino del Napoli nel day3 del ritiro di Dimaro. In questo live tutti gli aggiornamenti dettagliati circa quanto accadrà sul campo di Carciato, dove siamo presenti con i nostri inviati.