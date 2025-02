Lutto nel calcio: è scomparso Giuseppe Fornaciari, giocò nel Foggia di Zeman

Lutto nel mondo del calcio: è scomparso a 57 anni Giuseppe Fornaciari, ex difensore di Foggia, Avellino e SPAL. Da tempo lottava contro una malattia incurabile ed è morto ad Augusta, in Sicilia, sua città natale.

Nel corso della sua carriera, durata quindici anni, ha militato principalmente tra Serie C e Serie D, con un'importante parentesi in Serie A nella stagione 1992-93 con il Foggia di Zeman. In quella stagione ha collezionato 18 presenze, debuttando contro il Milan di Capello e giocando la sua ultima partita nella massima serie a San Siro contro l'Inter. Con l'Avellino ha invece disputato 23 incontri in Serie B.