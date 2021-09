Manca un marcatore per eguagliare l'Inter, tre 'clean sheets' come il Milan

Meglio di così il Napoli non poteva cominciare questo campionato: cinque partite, cinque vittorie, punteggio pieno e primo posto in classifica (almeno prima dell'inizio di questo turno). Il Cagliari invece ha palesato delle difficoltà; intanto i sardi non hanno ancora vinto un match. Hanno anche già cambiato l'allenatore, passando a Mazzarri, riuscendo a trovare un bel pareggio all'Olimpico contro la Lazio, subito vanificato però dalla sconfitta interna con l'Empoli. Due difese agli antipodi: il Napoli è la migliore del torneo con solo 2 gol al passivo. Per il Cagliari pesano invece molto le 13 reti subite: siamo ad una media di quasi tre a match e in queste condizioni è difficile fare punti.

Napoli è territorio ostile per il Cagliari. In 39 partite disputate tra A e B, i sardi hanno portato a casa la vittoria solamente in 5 circostanze, anche se l'ultimo successo non è affatto datato, perché è l'1-0 del 25 settembre 2019 (due anni esatti fa) con rete decisiva firmata Lucas Castro. Il Napoli in casa contro i rossoblu non vince dal 5 maggio 2019 (2-1) con gol-partita di Insigne su rigore arrivato addirittura al 98'.

Tre gare su cinque chiuse con la porta inviolata: Napoli e Milan condividono questo primato di 'clean sheets' ma oggi gli azzurri hanno la possibilità di staccare la concorrenza. Molto bene per quanto riguarda la squadra di Spalletti anche il fatto di aver mandato a segno la bellezza di dieci giocatori diversi. Solo l'Inter ha fatto meglio con undici.

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI (SERIE A E B)

23 vittorie Napoli

11 pareggi

5 vittorie Cagliari

63 gol fatti Napoli

29 gol fatti Cagliari

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI

1963/1964 Serie B Napoli vs Cagliari 2-1

L'ULTIMA SFIDA A NAPOLI

2020/2021 Serie A Napoli vs Cagliari 1-1