Morata resta all'Atletico: "Non mi fermerò finché non avrò vinto con questa maglia"

Alvaro Morata resterà all'Atletico Madrid anche nella prossima stagione.

Alvaro Morata resterà all'Atletico Madrid anche nella prossima stagione. È sicuramente una delle notizie più importanti della giornata, confermata poco fa dallo stesso attaccante spagnolo con un post sui social: "Non riesco ad immaginare cosa deve essere vincere con questa maglietta e non mi fermerò finché non ci sarò riuscito", ha scritto il classe 1992.

Una chiara dichiarazione d'amore verso una squadra con cui non ha ancora sollevato un trofeo, un unicum in una carriera in cui ha trionfato con le divise di Real Madrid, Juventus e Chelsea. Morata dunque non tornerà in Italia (i bianconeri sognavano l'ennesimo ritorno) e ha resistito alle lusinghe dell'Al Qadisiyah di Míchel, che ha da poco annunciato l'ingaggio di Nacho, amico intimo di Morata, e che gli aveva offerto un contratto triennale per una cifra complessiva di 45 milioni di euro.