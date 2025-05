Ufficiale Napoli da record, miglior difesa d'Europa! Superato l'Athletic Bilbao

vedi letture

Ora è ufficiale: il Napoli campione d'Italia è anche la squadra con la mgliore difesa non solo della Serie A ma anche dei top campionati d'Europa! Il risultato finale parla di una squadra che ha subito 27 gol in 38 match. Il primato in Europa arriva dopo la sconfitta casalinga dell'Athletic Bilbao contro il Barcellona (0-3), i baschi con le due reti subite stasera arrivano a 29 gol incassati e vengono superati dagli azzurri.

Alle spalle della squadra allenata da Antonio Conte, seguono nella speciale classifica delle squadre meno perforate in Europa: il Bayern Monaco con 32 reti subite, il Psg con 35, il Barcellona con 39 e il Liverpool con 40. Così come il Napoli, anche questi club hanno trionfato nei rispettivi campionati.