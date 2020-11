Napoli-Rijeka, probabili formazioni: almeno 6 cambi, tornano titolari Ghoulam e Zielinski

Tre punti ed una prestazione convincente. E' quello che Gattuso chiede alla sua squadra, dopo il ko interno col Milan, il terzo di fila in casa che mancava addirittura dall'era Mazzarri. Il Napoli non può sbagliare l'appuntamento contro la squadra più debole del girone, tra l'altro ridotta ai minimi termini da 8 casi Covid, per restare in vetta al girone al di là di cosa accadrà nell'altra sfida tra Real Sociedad ed AZ, con l'obiettivo magari di chiudere i giochi prima della visita degli spagnoli al San Paolo.

LE ULTIME SUL NAPOLI - Gattuso deve fare a meno di Hysaj positivo, Osimhen e Ospina ancora non al meglio e - nei ruoli in cui è possibile - farà ruotare gran parte degli uomini che hanno giocato col Milan in vista della Roma. Spazio a Maksimovic con Koulibaly, con Ghoulam al ritorno da titolare a sinistra mentre Di Lorenzo (con Malcuit out dalla lista Uefa) non ha un sostituto. A centrocampo Bakayoko, squalificato con la Roma, probabilmente con Lobotka visto che Demme dovrebbe affiancare Fabian con la Roma. In attacco i maggiori dubbi: possibile spazio per Elmas a sinistra, Zielinski sottopunta ed uno tra Politano e Lozano a destra dietro Petagna.

LE ULTIME SUL RIJEKA - Formazione tutta da ricostruire per Rozman dopo gli 8 casi di positività riscontrati oggi. Il club per la privacy non ha svelato i nomi, ma l'allenatore ha anticipato che dovrebbe trattarsi per gran parte di centrocampisti e difensori. L'elenco dei convocati permetterà di risalire ai nomi dei positivi.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Bakayoko, Lobotka; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna. All. Gattuso

Ballottaggi: Lobotka-Demme 55%-45%, Politano-Lozano 51%-49%

RIJEKA (5-4-1): in attesa dei convocati

ARBITRO: Halis Ozkahya (Turchia)

Diretta Tv su Sky Sport e diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia/Napoli e diretta testuale su Tuttonapoli.net con ampio pre e post-partita