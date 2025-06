Non solo l'Inter, tutti pazzi per Kim: anche le big inglesi sull'ex azzurro

Fino a qualche settimana fa sembrava che potesse il Manchester United la prossima casa di Kim Min Jae. L’ex difensore del Napoli, che ha lasciato la piazza azzurra nel 2023 dopo lo scudetto, del resto non è riuscito ad esprimersi al Bayern Monaco sulle stesse frequenze dell’avventura partenopea. I bavaresi avevano sborsato ben 50 milioni di euro per lui e ora sono pronti a rivenderlo.

Negli ultimi tempi però sembrano cambiate le carte in tavole per le pretendenti al difensore centrale sudcoreano. Lo United infatti, come riportato sul portale footboom, sembra essere stato scavalcato e ora c’è in testa un altro club inglese nella corsa per aggiudicarsi le prestazioni del classe ‘96.

Stiamo parlando di un’altra società inglese, ossia il Liverpool, fresco campione della Premier League.

I Red hanno già una coppia di centrali di tutto rispetto, formata da Van Dijk e Konaté, ma pare che Slot voglia inserire un altro elemento di livello nelle rotazioni. In più Van Dijk, per quanto ancora estremamente valido, compirà 34 anni a Luglio. Ecco dunque che Kim potrebbe rivelarsi una soluzione anche per il medio o lungo periodo. Ad ogni modo però ci sono altre squadre dall’Inghilterra che sembrano intenzionate a non mollare, come Chelsea e Newcastle.