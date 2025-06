Norvegia-Italia, ultime di formazione: Coppola titolare! La scelta su Di Lorenzo e Raspa

La redazione di Tuttomercatoweb.com ha riferito le ultime di formazione sull'Italia dopo la conferenza stampa di Luciano Spalletti. Il commissario tecnico non s'è voluto sbilanciare sull'utilizzo della seconda punta alle spalle di Retegui, ma Frattesi in questo momento è in vantaggio su Raspadori per una maglia dal primo minuto. Zappacosta e Udogie dovrebbero partire dall'inizio con Cambiaso e Dimarco da inserire a gara in corso, in mezzo al campo Barella giocherà con Rovella mentre in difesa spazio a Diego Coppola in marcatura su Haaland.

Norvegia-Italia, fischio d'inizio domani sera alle 20.45. Le probabili formazioni

Norvegia (4-4-2) - Nyland; Ryerson, Ajer, Lysaker, Wolfe; Odegaard, Berge, Thorsby, Nusa; Sorloth, Haaland. Commissario tecnico: Stale Solbakken.

Italia (3-4-2-1) - Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Zappacosta, Barella, Rovella, Udogie; Frattesi, Tonali; Retegui. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.