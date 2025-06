Ufficiale Nove azzurri in Nazionale: l'elenco completo e tutti gli impegni

Dopo la fine del campionato e in attesa dell'inizio della nuova stagione, questi sono i giorni di relax per qualcuno e di nazionale per altri. Questi i calciatori del Napoli, neo campione d'Italia, convocati in Nazionale per impegni internazionali:

Meret, Di Lorenzo, Raspadori: Norvegia-Italia (6 giugno); Italia-Moldavia (9 giugno) - Qualificazioni Mondiali

Lobotka: Grecia-Slovacchia (7 giugno); Slovacchia-Israele (10 giugno) - Amichevoli

Gilmour e McTominay: Scozia-Irlanda (6 giugno); Liechtenstein-Scozia (9 giugno) - Amichevoli

Olivera: Paraguay-Uruguay (6 giugno); Uruguay-Venezuela (11 giugno) - Qualificazioni Mondiali

Lukaku: Macedonia-Belgio (6 giugno); Belgio-Galles (9 giugno) - Qualificazioni Mondiali

Rafa Marin: Spagna-Ucraina (6 giugno); Slovaccha-Spagna (11 giugno); Spagna-Italia (14 giugno) - Europei Under 21