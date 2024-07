Ufficiale Nove orari diversi per 10 partite: la Serie A sempre più spezzatino

Le gare di ogni giornata del Campionato di Serie A Enilive 2024/2025 si disputano, come regola generale, nei seguenti giorni e orari:

Alla vigilia della stesura del calendario 2024/25, la Serie A attraverso un comunicato ha reso note tutte le specifiche relative alle fasce orarie in cui verranno disputate le partite. Non cambia la linea, tutt'altro. In ogni giornata, tolte le eccezioni, verranno disputate solo due gare in contemporanea. Di seguito tutti i dettagli.

− Venerdì ore 20.45 (1 anticipo)

− Sabato ore 15.00 (1 anticipo)

− Sabato ore 18.00 (1 anticipo)

− Sabato ore 20.45 (1 anticipo)

− Domenica ore 12.30 (1 anticipo)

− Domenica ore 15.00 (2 gare)

− Domenica ore 18.00 (1 posticipo)

− Domenica ore 20.45 (1 posticipo)

− Lunedì ore 20.45 (1 posticipo)

Giornate con programmazione diversa da quella standard

Nella terza giornata, nella settima, nella 12esima e nella 29esima giornate che precedono settimane in cui si disputano gare delle squadre nazionali collocate in date FIFA con rilascio obbligatorio dei calciatori, nonché nella 9 a giornata, che precede il turno infrasettimanale, non è previsto il posticipo del lunedì.

Il turno infrasettimanale verrà programmato sulla base delle esigenze sportive e televisive, rispettando l’obbligo di trasmettere almeno una gara in prime time in ciascuno dei giorni di gara (martedì, mercoledì e giovedì). La 1ª giornata si disputa domenica 18 agosto 2024 con inizio alle ore 20.45 (due gare), con quattro anticipi al sabato rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45, due anticipi domenica alle ore 18.30 e due posticipi al lunedì, uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45. La 2ª giornata si disputa domenica 25 agosto 2024 con inizio alle ore 20.45 (due gare), con quattro anticipi al sabato rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45, due anticipi domenica alle ore 18.30 e due posticipi al lunedì, uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45. La 3ª giornata si disputa domenica 1° settembre 2024 con inizio alle ore 20.45 (2 gare), due anticipi al venerdì, rispettivamente uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45, quattro anticipi al sabato, rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45 e due anticipi domenica alle ore 18.30. La 19ª giornata si disputa domenica 5 gennaio 2025 con due anticipi al sabato, rispettivamente alle ore 18.00 e 20.45, un anticipo alle ore 12.30 della domenica, una gara alle 15.00, due posticipi alla domenica, rispettivamente alle ore 18.00 e alle ore 20.45.

Laddove le gare che coinvolgessero le partecipanti all’edizione 2024/2025 della Supercoppa Italiana fossero meno di quattro, in funzione delle scelte operate dai broadcaster saranno eventualmente utilizzabili anche lo slot del sabato (4 gennaio 2025) alle ore 15.00 e/o un ulteriore slot della domenica (5 gennaio 2025) alle ore 15.00. Le gare che dovranno essere rinviate a seguito della partecipazione delle 4 Associate alla Supercoppa Italiana saranno recuperate in prima istanza nei giorni 14 e 15 gennaio, o, alternativamente, nei giorni 5, 12, 19 o 26 febbraio 2025 in orari da definire.

La 37ª e la 38ª giornata si disputano rispettivamente domenica 18 maggio 2025 e domenica 25 maggio 2025, con inizio alle ore 15.00 (10 gare in contemporanea). Tuttavia, le 10 gare di ciascuna giornata potranno essere disputate in più blocchi rispettando la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica e assecondando eventuali richieste di anticipo in funzione dell’eventuale partecipazione alle Finali delle competizioni Europee.

Prosecuzione e recupero gare

Le prosecuzioni o i recuperi di gare interrotte o rinviate saranno programmati nei quindici giorni successivi alla data della partita interrotta o rinviata o, nel caso in cui ciò non sia possibile, nella diversa prima data utile successiva.