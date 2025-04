Foto La classifica dopo la 34ª: il Napoli sale a +3 sull'Inter, mischia in zona Champions

Terminati i tre posticipi del lunedì, si chiude ufficialmente la 34ª giornata di Serie A 2024/25. Il Napoli batte il Torino e approfitta della sconfitta dell'Inter contro la Roma: ora gli azzurri sono in testa alla classifica a quota 74 punti, a +3 sui nerazzurri. Grande mischia in zona Champions, con cinque squadre in tre punti che si daranno battaglia fino alla fine.

La classifica aggiornata di Serie A dopo il 34° turno:

Napoli - 74 punti (34 partite giocate)

Inter - 71 (34)

Atalanta - 65 (34)

Juventus - 62 (34)

Bologna - 61 (34)

Roma - 60 (34)

Lazio - 60 (34)

Fiorentina - 59 (34)

Milan - 54 (34)

Torino - 43 (34)

Como - 42 (34)

Udinese - 41 (34)

Genoa - 39 (34)

Cagliari - 33 (34)

Verona - 32 (34)

Parma - 32 (34)

Lecce - 27 (34)

Empoli - 25 (34)

Venezia - 25 (34)

Monza - 15 (34)