Milan, Chukwueze via in estate: l’erede può arrivare dal Sassuolo

vedi letture

Armand Laurienté è uno dei nomi di maggior spessore della Serie B 2024-25, con il Sassuolo già sicuro del ritorno in Serie A e in grado di programmare con calma la prossima campagna trasferimenti. I 17 gol segnati nel campionato cadetto accendono i fari della massima divisione sull'esterno francese che ha un contratto fino al 2027.

I neroverdi vorrebbero aprire a breve i negoziati per prolungare l'accordo ma la situazione è da monitorare. Attenzione ai rumors che arrivano da SportMediaset con il Milan che potrebbe effettuare un tentativo in estate per rinforzare il suo attacco. Il giocatore francese - stando a quanto riportato dal portale - sogna un futuro a San Siro e i rossoneri potrebbero bussare alle porte del Sassuolo con l'addio di Samuel Chukwueze.