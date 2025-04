Juventus, sorpresa Milik: rinnova fino al 2027 spalmando l'ingaggio

Sorpresa nella Juventus, pronto il rinnovo di contratto di Arkadiusz Milik, centravanti polacco che ancora in questa stagione che va verso la sua fine non ha neanche una presenza o una convocazione con i bianconeri, essendo fermo ormai da maggio tra un infortunio e la successiva ricaduta che l'ha tenuto fermo.

Come appreso da Tuttomercatoweb, infatti, Milik proprio in questi minuti estenderà il proprio accordo vigente con la Juventus allungando di un anno rispetto alla scadenza attuale, fissata al 30 giugno del 2026 e portandola quindi alla stessa data ma del 2027. Una mossa che permette alla Vecchia Signora di spalmare l'ingaggio che avrebbe dovuto ancora corrispondergli (3,5 milioni di euro netti) su due stagioni e non su una sola, abbassando dunque anche l'incidenza di Milik nel complesso del monte ingaggi bianconero. Lo stipendio annuale di Milik adesso è dunque di circa 1,75 milioni di euro. La punta polacca intanto prosegue con la riabilitazione per rientrare dall'infortunio che lo tiene ormai fermo dalla scorsa estate, anzi da prima, da fine maggio.