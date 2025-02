Occhio ai calci d’angolo, l’Inter è letale da corner: i numeri

vedi letture

L’Inter si conferma letale sui calci d’angolo, trasformando ogni corner in una potenziale occasione da gol. Negli ultimi quattro giorni, i nerazzurri hanno colpito due volte su sviluppi da palla inattiva: prima con Lautaro contro il Genoa in campionato, poi con Arnautovic contro la Lazio in Coppa Italia. Un’abitudine ormai consolidata per la squadra di Inzaghi, che tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa ha già segnato 12 reti su calcio d’angolo. Il dato viene messo in evidenza dall'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Determinanti in questo schema sono i piedi raffinati di Dimarco e Calhanoglu, veri specialisti nella battuta. In campionato l’Inter ha già sfruttato 9 volte questa soluzione, mentre in Coppa e Supercoppa è stata decisiva nelle vittorie su Atalanta, Udinese e Lazio. Quando le punte faticano a trovare il gol, i calci d’angolo diventano un’arma vincente per capitalizzare la mole di gioco prodotta e sbloccare partite complicate.

A livello individuale, il più efficace è stato Dumfries con tre reti su corner, seguito da Thuram e Lautaro con due a testa. Anche De Vrij, Carlos Augusto, Asllani e Arnautovic hanno contribuito, dimostrando che più che i singoli, sono gli schemi preparati ad Appiano Gentile a fare la differenza. Lo scontro diretto con il Napoli sarà un altro banco di prova, con l’Inter forte dei suoi 9 gol da corner in Serie A su 162 battuti, mentre i partenopei si fermano a 5 su 146. Inzaghi parte con un vantaggio importante in un match dove i dettagli potrebbero decidere tutto.