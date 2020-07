Osimhen ha 21 anni e non c'è nessuna fretta

Victor Osimhen merita tutto il tempo per riflettere sul suo futuro, è ad un bivio, può scegliere di legarsi ad una squadra, il Napoli, per la definitiva consacrazione. Ha appena 21 anni, alle spalle un solo vero campionato da big, è un predestinato, un potenziale campione, ed è un ragazzo pieno di dubbi, come tutti alla sua età, che vorrebbe un po' di serenità. Gli agenti spingono per Napoli, d'altronde il contratto è interessante, ma oggi lo stipendio è problema relativo, conta fino ad un certo punto. Osimhen ragiona, riflette, sa che c'è ancora tempo per farlo, certo non potrà far aspettare il Napoli in eterno.

CALMA. Ufficialmente, il mercato aprirà il 1 settembre. Mancano quasi due mesi, è un'eternità, dovranno ancora accadere tante cose. La risposta dovrà arrivare entro poco tempo, vero, ma era tutto già previsto, come la visita napoletana per conoscere la città, una bella gita che lo avrà certamente colpito. Napoli è una città splendida ma non può bastare questo per un sì convinto, serve altro. Osimhen lo sa e sono ore decisive, il Napoli aspetta un cenno, intanto - nel caso - valuta possibili alternative ma vorrebbe evitare la fatica: ha scelto Osimhen e vuole che l'affare vada in porto. Ma senza fretta, perché non ce n'è bisogno.